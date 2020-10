Milan-Roma, Saelemaekers: “Vincere match fondamentali come questo”

Serie A, Milan-Roma: Saelemaekers nel pre-partita

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima del match di San Siro: le sue dichiarazioni. Ecco le sue dichiarazioni: “Una partita molto importante contro la Roma: “Ogni gara è importante e fondamentale per dimostrare la nostra personalità. Vogliamo vincere match importanti come quello contro l’Inter o come quello di questa sera contro la Roma”.

Sul farsi trovare sempre pronti: “È importante dimostrare che una squadra non ha solo gli 11 titolari ma tutti gli effettivi. È importante fare bene in allenamento per farsi trovare pronti”.

Sulla Roma: “Sono una buona squadra, sta giocando un buon calcio. Ma se faremo quello che ci chiede mister Pioli allora potremo battere anche la Roma”.

