Milan-Roma 1-1 al 45′: Ibrahimovic e Dzeko in gol. Rossoneri sfortunati

ULTIME NOTIZIE MILAN ROMA NEWS – Il resoconto parziale del primo tempo del posticipo del lunedì sera della 5.a giornata di Serie A Milan-Roma. A San Siro al termine della prima frazione il risultato parziale è di 1-1.

Parte alla grande il Milan, che trova subito il vantaggio con Zlatan Ibrahimovic su splendido assist di Rafael Leao. Il pareggio avversario arriva inaspettatamente e, purtroppo, su un errore in uscita aerea da angolo di Tatarusanu (che sostituisce Gigio Donnarumma positivo al Covid-19): è bravo Edin Dzeko che a porta vuota non può far altro che segnare.

Seguono una serie di azioni pericolose da una parte e dall’altra, con Theo Hernandez pericoloso e il palo di Kjaer; la Roma si fa pericolosa con Pellegrini. Nel finale di tempo punizione insidiosa di Hakan Calhanoglu sul palo del portiere, bravo Mirante a coprire il suo palo.

