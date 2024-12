Milan-Roma, previsto altro sold-out a San Siro | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo stadio sarà al completo e sold-out per Milan-Roma di domenica sera

Il Milan torna in campo dopo le festività natalizie. I rossoneri devono vincere approfittando degli scontri diretti: Juventus, Fiorentina, Atalanta e Lazio si affronteranno. Il Milan dovrà portare a casa i tre punti per la lotta al quarto posto. Domenica 29 dicembre arriva a San Siro la Roma per la 18^ giornata della Serie A 2024-25. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo stadio sarà al completo e sold-out. Altra ottima risposta del tifo rossonero.