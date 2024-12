Milan-Roma: numeri e dove vederla. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Ho amici a Roma ma quando entrerò in campo sarà una partita come le altre e per 90' il pensiero sarà rivolto soltanto a vincere", le parole in conferenza di Mister Fonseca, ex di giornata. "Dopo l'ultimo allenamento sono molto positivo, la squadra sta bene e ha lavorato bene. Dobbiamo essere consistenti, nell'affrontare ogni sfida e ciascun avversario. Serve cambiare questo, per non perdere punti dove non se ne possono perdere. È un obiettivo importante, sono sicuro che troveremo la strada giusta".

QUI ROMA — La Roma arriva a San Siro dopo una convincente vittoria per 5-0 contro il Parma in Serie A, che ha ridato fiducia alla squadra dopo alcune prestazioni altalenanti. Prima di questo successo, i giallorossi avevano subito una sconfitta per 2-0 contro il Como, evidenziando alcune difficoltà in trasferta. La squadra di Ranieri cercherà di sfruttare questo slancio per ottenere un risultato positivo contro il Milan. Meno problemi di organico in casa giallorossa, dove l'unico diffidato - Cristante - non sarà della contesa per un problema alla caviglia. Altri due ex di giornata, invece, sono in ballottaggio per una maglia da titolare: El Shaarawy la contende a Pisilli, Saelemaekers a Çelik. Per il resto diverse conferme per Ranieri, dal terzetto difensivo (Mancini-Hummels-Ndicka) alla coppia in mezzo formata da Koné e Paredes per arrivare ai riferimenti offensivi, Dybala e Dovbyk.

"Il Milan ha un organico di grande qualità", ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa, "con elementi fortissimi e particolari. Sarà fondamentale mantenere la massima attenzione sulle palle perse, loro a San Siro subiscono pochissimi gol. Dovremo fare una partita eccezionale. È una sfida che si prepara da sola perché tutti vorrebbero giocare, sono convinto che faremo una bella prestazione. L'importante sarà dare tutto fino all'ultimo secondo, i risultati li fanno i piccoli particolari".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-ROMA —

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma (6V, 3N), segnando una media di 2.2 gol a incontro, e ha trovato la rete in tutte le ultime 13 gare contro la Roma in Serie A per la prima volta nella sua storia.

I rossoneri hanno tenuto la porta inviolata in almeno sei delle prime otto gare casalinghe in una stagione di Serie A per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2002/03 (sette clean sheet interni in quell'occasione).

Il Milan ha vinto l'ultima gara di Serie A giocata nell'anno solare tra il 2020 e il 2023, dopo che aveva trovato il successo solo in due delle otto precedenti (3N, 3P); dall'altra parte, la Roma non ha ottenuto vittorie nell’ultima partita di campionato dell'anno solare tra il 2021 e il 2023 (2N, 1P), dopo che aveva trionfato ben 17 volte nelle 20 precedenti (2N, 1P).

Tijjani Reijnders è il centrocampista della Serie A che è stato coinvolto in più gol in questa stagione tra tutte le competizioni: 10 (otto reti e due assist). L'olandese è anche uno dei due centrocampisti che hanno effettuato almeno 20 tiri e portato a buon fine almeno 20 dribbling in questo campionato, insieme a Nico Paz del Como.

DOVE GUARDARE MILAN-ROMA — In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Sarà Michael Fabbri, 41enne della sezione di Ravenna, il direttore di gara a San Siro. Fischietto dalla comprovata esperienza - 140 presenze in Serie A - in questa stagione ha diretto i rossoneri in Cagliari-Milan 3-3. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Costanzo e Vecchi, il quarto ufficiale Marcenaro, il VAR Meraviglia e l'AVAR Di Paolo.

La 18ª giornata si è aperta sabato 28 con ben quattro partite: Empoli-Genoa 1-2, Parma-Monza 2-1, Cagliari-Inter 0-3 e Lazio-Atalanta 1-1. Il programma di domenica sarà inaugurato alle 12.30 da Udinese-Torino, seguita da Napoli-Venezia (15.00), Juventus-Fiorentina (18.00) e, alle 20.45, Milan-Roma. Ultimi due appuntamenti del 2024 previsti per lunedì 30, quando sarà il turno di Como-Lecce (18.30) e Bologna-Hellas Verona (20.45).

Questa la classifica attuale: Atalanta 41; Inter* 40; Napoli* 38; Lazio 35; Fiorentina** e Juventus* 31; Bologna** 28; Milan** 26; Udinese* 23; Roma*, Torino*, Empoli e Genoa 19; Parma 18; Lecce* 16; Como* e Hellas Verona* 15; Cagliari 14; Venezia* 13; Monza 10. (* = una partita in meno; ** = due partite in meno)