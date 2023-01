Milan-Roma, Kalulu al 45′: “Sarà un secondo tempo differente”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del primo tempo di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che sarà un secondo tempo un po' differente. Penso che loro vogliano fare un gol e metterci in difficoltà. Ma noi vogliamo fare bene come nel primo tempo e gestire la partita". Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Roma >>>