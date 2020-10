Milan-Roma, i convocati giallorossi: out Carles Pérez | Serie A News

Verso Milan-Roma: i convocati di Paulo Fonseca. Non c’è Carles Pérez

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Carles Pérez, alle prese con una tonsillite, salterà Milan-Roma di questa sera a San Siro. Dai convocati di Paulo Fonseca per la trasferta della Roma a Milano, pertanto, va tolto l’esterno offensivo ex Barcellona. Questo l’elenco completo dei convocati giallorossi per Milan-Roma di stasera, da considerare senza il numero 31.

PORTIERI: Farelli, Pau López, Mirante;

DIFENSORI: Karsdorp, Ibañez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola;

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Mkhitaryan;

ATTACCANTI: Džeko, Pedro, Mayoral, Providence.

