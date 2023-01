Milan-Roma, le curiosità sulla partita di San Siro | Serie A News

Ecco tutte le curiosità su Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'

Daniele Triolo

(fonte acmilan.com) "Si avvicina a grandi passi il primo impegno casalingo del Milan nel 2023: a San Siro arriva la Roma di José Mourinho, come i rossoneri vittoriosa nel primo match dell'anno. Sarà una sfida avvincente tra due squadre di alta classifica, entrambe qualificate in Europa e con grandi ambizioni. In attesa del fischio d'inizio, ecco alcune curiosità sulla sfida di domenica sera alle ore 20:45.

STRISCIA POSITIVA — I rossoneri sono in striscia positiva contro i giallorossi da cinque partite: l'ultima sconfitta risale all'ottobre 2019, 2-1 all'Olimpico, l'ultimo successo romanista negli ultimi 9 confronti tra Olimpico e San Siro. Da lì, quattro vittorie e un pareggio, il 3-3 dell'ottobre 2020. Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Roma e non fa meglio contro i giallorossi dal febbraio 1990, quando arrivò a cinque successi consecutivi sotto la guida di Arrigo Sacchi. I rossoneri, inoltre, vanno consecutivamente a segno da nove turni nel torneo contro i capitolini, e non registrano una striscia più lunga di match con almeno una rete all'attivo dal 1972 (12).

CASA E TRASFERTA — Il feeling della formazione di Stefano Pioli con San Siro è sempre più evidente: il Milan ha vinto ben 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie A (1P), da inizio aprile 2022 solamente l'Inter (11) ha registrato più successi interni nella competizione. Se si allarga lo sguardo, le vittorie casalinghe diventano 13 nelle ultime 15. La Roma ha invece pareggiato l'ultima trasferta di Serie A e non impatta due partite esterne di fila nella massima competizione da settembre 2019, quattro in quel caso. I giallorossi inoltre hanno tenuto solo una volta la porta inviolata nelle sette sfide più recenti lontano dall'Olimpico, dopo aver collezionato tre clean sheet in altrettante precedenti.

FEELING CON IL GOL — Sono tanti i rossoneri in campo domani ad aver già trovato il gol in maglia Milan contro i giallorossi: Davide Calabria ha segnato il suo primo gol in Serie A il 25 febbraio 2018 all'Olimpico, nel 2-0 in cui segnò anche Cutrone. Rafael Leão e Theo Hernández hanno segnato una rete contro la Roma in Serie A: il portoghese nella sfida più recente, il 6 gennaio 2021, mentre il francese nella sua prima gara contro i giallorossi (ottobre 2019). Olivier Giroud ha sbloccato la partita del Meazza dello scorso campionato contro la Roma dopo 8 minuti di gioco, in cui segnò anche Junior Messias, mentre Ante Rebić ha trovato la rete in entrambe le gare contro i giallorossi disputate con la maglia del Milan (giugno 2020 e febbraio 2021). Poi c'è, chiaramente, anche Zlatan Ibrahimović, che in carriera ha segnato 7 volte ai giallorossi da rossonero.

I TANTI EX — Tra le file dei rossoneri militano 3 ex giallorossi: Simon Kjær ha disputato 22 partite in massima serie con i capitolini nella stagione 2011/12. Più lunga la storia di Alessandro Florenzi con la Roma, squadra in cui è cresciuto e in cui ha collezionato 226 presenze in A. Infine, Antonio Mirante, che tra il tra il 2018/19 e il 2020/21 ha difeso per 29 volte in Serie A la porta giallorossa. Da avversari, torneranno a San Siro Stephan El Shaarawy, che ha disputato quattro stagioni con la nostra maglia, e Bryan Cristante, che nel 2013/14 esordì in campionato con i rossoneri". Milan, occhio alla Juventus: Allegri “chiama” Massara >>>