Milan-Roma 2-2, Calabria: “Bastava un po’ di scaltrezza” | Serie A News

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' al termine di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro' e terminata 2-2. "Bastava un po' di attenzione in più, un po' di scaltrezza in più nei minuti finali e anche un po' di gestione dell'orologio. Corsa sul Napoli capolista? Abbiamo le potenzialità per arrivare fino in fondo a giocarci lo Scudetto. Voltiamo pagina e andiamo a vincere la prossima partita".