Milan-Roma 2-2: i numeri della partita di San Siro | Serie A News

(fonte: acmilan.com) "Milan-Roma 2-2. I rossoneri escono con l'amaro in bocca dal big match casalingo valido per la 17ª giornata di Serie A. I giallorossi hanno sfruttato due palle inattive per pareggiare il conto di una gara condotta in lungo e in largo dal Milan, che si è fatto sorprendere e ha visto sfumare i tre punti nel recupero. Per la formazione di mister Stefano Pioli restano però le indicazioni positive fornite dalla prestazione di tutta la squadra, queste sono le statistiche e le curiosità principali prodotte dalla sfida.