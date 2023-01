Milan-Roma 1-0 al 45′: Kalulu-gol, match in controllo | Serie A News

Terminato il primo tempo di Milan-Roma, gara della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Il racconto dei primi 45'

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Roma , partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli .

I rossoneri fanno la partita, ma fanno girare la sfera troppo lentamente. I giallorossi si difendono con ordine e non soffrono quasi mai. Il Diavolo prova a pungere al 24', sugli sviluppi di un angolo calciato da Ismaël Bennacer, ma Theo Hernández prima e Sandro Tonali poi non trovano il tempo giusto per la battuta a rete.