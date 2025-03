Milan, ritorno importante: Loftus-Cheek rientra e offre nuove soluzioni a Conceicao

Ora il Milan ritrova un tassello importante per il finale di stagione, con Conceição che potrebbe anche pensare di sfruttarlo per variare l’assetto tattico della squadra. L’idea di un 4-3-3 con Loftus-Cheek mezzala destra, Reijnders a sinistra e un giocatore tra Fofana e Bondo davanti alla difesa potrebbe rappresentare una soluzione interessante per i rossoneri. Il suo rendimento, finora condizionato dagli infortuni, resta una grande incognita, ma il suo recupero garantisce nuove opzioni al tecnico portoghese in vista delle ultime partite della stagione.