Milan, quanti ‘clean sheets’ nelle ultime due stagioni | Serie A News

Kickest: “Milan, 20 clean sheets nelle ultime due stagioni”

Stando a quanto riportato da Kickest, nelle ultime due stagioni il Milan ha tenuto la porta inviolata per ben 20 partite. I rossoneri si trovano in seconda posizione, in questa speciale classifica, insieme all’Udinese. Davanti c’è l’Inter, con ben 21 clean sheets all’attivo.

Il merito va sicuramente ad una difesa che riesce a tenere botta e, soprattutto, a Gigio Donnarumma. Il portiere classe ’99 ha già terminato 8 partite senza subire gol in questa stagione e gli mancano altri 2 clean sheets per arrivare in doppia cifra. Un traguardo che ha già raggiunto ogni anno dal suo esordio in Serie A.

