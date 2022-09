Milan, nessuno ha portato più punti per la propria squadra come Leao

Come riporta il Milan attraverso il proprio sito ufficiale, nessuno come Leao ha portato più punti in Serie A alla propria squadra

Enrico Ianuario

L'inizio di stagione di Rafael Leao è stato, fino ad ora, super. Tre gol e due assist in campionato per il portoghese, più quello servito a Saelemaekers in occasione del gol in Champions League. Numeri da fuoriclasse quale è, che certifica sempre di più la continua crescita sotto ogni punto di vista. Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, nessun giocatore di questo campionato ha portato più punti alla sua squadra grazie ai suoi gol e assist rispetto a Rafael Leao (a pari con Koopmeiners).

Grazie alle tre reti e ai due passaggi vincenti del portoghese il Milan ha ottenuto cinque punti. Solamente Osimhen (25) ha tentato più volte la conclusione rispetto al numero 17 rossonero (23) nel campionato in corso - di queste, otto hanno centrato lo specchio della porta, finora nessuno ha fatto meglio del portoghese. Leao è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol in Serie A nel 2022: 19 (10 reti, nove assist): per il rossonero due reti alla Sampdoria in Serie A, arrivate nell'arco delle ultime tre gare giocate contro i blucerchiati.