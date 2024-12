Pulisic rinato al Milan: numeri da record e un impatto decisivo

Christian Pulisic ha trovato una nuova vita al Milan. Dopo aver fatto il suo esordio da grande promessa al Borussia Dortmund, l'americano era stato acquistato dal Chelsea per una cifra molto importante. Tuttavia, dopo un buon inizio, ha attraversato un periodo difficile, anche a causa di vari infortuni, finendo per uscire dai radar della squadra londinese. Il suo arrivo in rossonero non ha generato lo stesso clamore di altri grandi colpi di mercato, ma si sta rivelando uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni.