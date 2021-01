Milan primo per gol nella prima mezz’ora. Il Benevento… / Serie A News

Milan, primato di gol nella prima mezz’ora

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco all'inizio di Benevento-Milan, match valido per la 15^ giornata di Serie A. I rossoneri devono rispondere all'Inter, vittorioso contro il Crotone e, momentaneamente, primo in classifica. I padroni di casa, forti del decimo posto in classifica, vogliono continuare a stupire. Chi avrà la meglio? Attenzione alle partenze sprint del Diavolo, un vero e proprio marchio di fabbrica. Lo dicono i numeri, che riportano un Milan che ha segnato più gol nella mezzora iniziale di partita (12), mentre nessuna ne ha realizzati meno del Benevento nello stesso parziale (tre, al pari dell'Udinese).