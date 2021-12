Milan, primo in classifica in solitaria dopo dieci mesi dall’ultima volta | News

E’ incredibile come un percorso possa cambiare di settimana in settimana. Sei giorni fa il Milan perdeva malamente tra le mura di casa contro il Sassuolo, scivolando a -3 dal Napoli capolista. Oggi, invece, lo stesso Milan si trova a +2...

Enrico Ianuario

E' incredibile come un percorso possa cambiare di settimana in settimana. Sei giorni fa il Milan perdeva malamente tra le mura di casa contro il Sassuolo, scivolando a -3 dal Napoli capolista. Oggi, invece, lo stesso Milan si trova a +2 proprio sulla squadra di Spalletti. Chiaramente la vittoria di Genova dei rossoneri e lo scivolone a Reggio Emilia dei partenopei di mercoledì hanno consentito ai ragazzi di Stefano Pioli di ritornare sulla retta via. Poi mettiamoci anche i risultati di questa giornata che parlano di una vittoria di Kessié e compagni contro la Salernitana e di una sconfitta degli azzurri al 'Maradona' contro l'Atalanta.

Il Milan, dunque, è al comando della classifica, questa volta senza dividere il trono con il Napoli come successo fino a domenica scorsa. Ritornando indietro nel tempo, l'ultima volta che il Milan si trovava al primo posto in campionato risale allo scorso 13 febbraio. Fu lì che la corsa verso lo scudetto iniziò ad interrompersi, complice la sconfitta a La Spezia contro i liguri, allora allenati da Vincenzo Italiano. Ne approfittò l'Inter di Antonio Conte che vinse contro la Lazio per poi solcare definitivamente le distanze tra la vetta e il secondo posto in occasione del derby vinto 3-0 dai nerazzurri.

Quella attualmente in corso è sicuramente una delle migliori stagioni disputate dal Milan fino ad ora. La squadra di Pioli, con la vittoria di oggi contro la Salernitana, ha raggiunto 38 punti in 16 partite. Per trovare dei numeri del genere, bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro nella lontana stagione 2003-04, quando sulla panchina sedeva Carlo Ancelotti. Non diciamo come andò a finire quell'annata calcistica, ma sono dei numeri che fanno ben sperare. Inter permettendo, attualmente a -1 dai cugini. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>