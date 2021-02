Milan, 8 partite con la porta inviolata in Serie A

Nonostante i tanti problemi in difesa, il Milan ha concluso 8 partite di campionato con la porta inviolata. Nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio dei rossoneri in questa stagione. Anche nella gara di ieri contro il Crotone, Gigio Donnarumma non ha corso chissà quali rischi. Un altro clean sheet che può far sorridere Stefano Pioli, consapevole di avere una difesa solida nonostante le diverse assenze.

MILAN, CLAMOROSA IDEA COUTINHO SUL MERCATO >>>