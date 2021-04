Milan, pochi gol arrivati dalla panchina: i numeri | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Il Milan ha trovato solamente quattro gol dai calciatori entrati a gara in corso: il migliore è Hauge con 2 reti

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è un dato che fa preoccupare i tifosi del Milan ma anche Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, hanno effettuato 118 sostituzioni durante il campionato, ottenendo solamente quattro gol dai calciatori subentrati. Tra questi, il migliore è Jens Petter Hauge con due gol. Seguono a un gol a testa Rafael Leao e Samu Castillejo. Nel complesso, il 'Diavolo' ha segnato 57 reti in questa Serie A, quindi significa che la percentuale realizzativa da parte delle riserve è di poco superiore al 7%. Troppo poco per una squadra che punta a tornare su grandi palcoscenici come quelli della Champions League. Riguardo il mercato, Maldini punta un talento classe 2000.