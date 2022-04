Milan, Pioli colleziona clean sheet: solo Capello e Rocco meglio di lui

Con quello di ieri il Milan di Stefano Pioli ha collezionato sei clean sheet consecutivi in Serie A. È solo il terzo allenatore della storia a riuscirci

Se l'attacco del Milan ha mostrato diverse lacune nelle ultime uscite, la difesa è ormai blindata da sei partite in Serie A. Se si considera la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter sono invece sette partite consecutive che i rossoneri non subiscono gol. Numeri fantastici per Stefano Pioli, che diventa solo il terzo allenatore nella storia del Milan a registrare almeno sei clean sheet di fila in una singola stagione in campionato, dopo FabioCapello (due volte nel 1993/94: sette e nove) e Nereo Rocco (sette nel 1971/72). Intanto il presidente del fondo arabo manda un messaggio ai tifosi del Milan