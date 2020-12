Milan-Parma 0-1 al 45′: rossoneri sfortunati, Ducali avanti | Serie A News

Milan-Parma 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo a ‘San Siro’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – È terminato, da pochi istanti, il primo tempo di Milan-Parma a ‘San Siro‘. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i ducali di Fabio Liverani. La gara dei rossoneri comincia in salita con l’infortunio di Matteo Gabbia, che viene sostituito da Kalulu. Ospiti in vantaggio con Hernani al 13′ servito al meglio da Gervinho che punta proprio il neoentrato ex Lione e pesca il brasiliano in mezzo all’area che segna di prima.

I rossoneri reagiscono e trovano il pareggio con Castillejo, ma il VAR annulla tutto: lo spagnolo ha mezza scarpa in posizione irregolare. Da quel momento solo il Milan in campo con la doppia clamorosa occasione costruita intorno al 40′: prima Brahim Diaz e poi Calhanoglu colpiscono l’incrocio dei pali della porta difesa da Sepe. Incredibile sfortuna per il Milan. Al 46′ rossoneri ancora pericolosi con la punizione di Calhanoglu che si schianta sull’esterno del palo a Sepe battuto.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH >>>