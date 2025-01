Milan-Parma, Pavlovic a tutto campo: e i tifosi lo premiano così …

Strahinja Pavlovic si è reso protagonista di una prestazione ottima in Milan-Parma, in tutte le fasi: e i tifosi lo hanno premiato così

(fonte: acmilan.com) Il Milan ha conquistato una vittoria emozionante contro il Parma, con un risultato finale di 3-2. Il protagonista indiscusso della partita è stato Strahinja Pavlović, che ha brillato in difesa e ha fornito l'assist decisivo per il gol della vittoria. La sua prestazione è stata fondamentale per il successo dei rossoneri, con il difensore serbo che ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo.