Milan-Parma, i precedenti in casa rossonera / Serie A News

Milan-Parma, i precedenti a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Grandi numeri casalinghi per il Milan contro il Parma. Dopo aver mancato il gol in tre delle prime sette partite casalinghe contro il Parma, il Milan è andato a segno in tutte le ultime 19, in cui ha ottenuto 15 successi, tre pareggi e una sola sconfitta. Inoltre il Diavolo ha realizzato almeno due reti in tutte le ultime otto gare interne contro il Parma in Serie A: 22 reti rossonere nel parziale, 2.8 di media a incontro. Alexis Saelemaekers non convocato per il match di stasera: il motivo >>>