Milan-Parma, Saelemaekers non convocato: il motivo / PM News

Milan-Parma, Saelemaekers non convocato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella notizia di ieri la notizia della titolarità di Samu Castillejo sulla fascia destra, solitamente di proprietà di Alexis Saelemaekers. Pochi minuti fa il Milan ha diramato la lista dei convocati che non comprendeva al suo interno proprio il nome del belga. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il numero 56 è out per semplice indisposizione. Nulla di particolarmente grave per il giocatore, in attesa di capire se sarà disponibile per la trasferta di Genova contro il Grifone. Dove vedere Milan-Parma questa sera? Ecco la nostra guida tv >>>