Milan-Parma, era rigore su Leao? Ecco il commento di Marelli

Il Milan sta giocando contro il Parma in questi minuti. Leao ha chiesto un rigore per un presunto fallo di Hernani. Ecco il commento di Marelli

Il Milan sta giocando contro il Parma in questi minuti. Al 21esimo del primo tempo, i rossoneri hanno orchestrato una buona azione offensiva. Leao, toccato alle spalle da Hernani, è caduto in area protestando. Per Abisso nessun fallo da rigore. Così come il VAR non ha cambiato la decisione sul campo. Ecco il parere di Luca Marelli, esperto arbitrale a DAZN.