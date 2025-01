Milan-Parma, i convocati di Pecchia: assente un big, ma due prime volte

Ecco, di seguito, i convocati di Fabio Pecchia in vista del match Milan-Parma, in programma alle ore 12:30 di domenica 26 gennaio

Fabio Pecchia, allenatore crociato, ha diramato la lista dei convocati per il match Milan-Parma. Nella giornata di domenica 26 gennaio, infatti, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, si giocherà il lunch match delle 12:30 tra i rossoneri di Sérgio Conceicao e i ducali. Tra gli ospiti si segnala un'assenza molto importante, quella di Ange-Yoan Bonny. Non solo, però, perché due calciatori hanno ricevuto la prima chiamata in assoluto con questa maglia: trattasi di Milan Djuric e Jacob Ondrejka. Ecco, dunque, l'elenco completo riportato dal club emiliano tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.