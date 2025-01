Milan-Parma, Conceicao: “Siamo una famiglia, ma dobbiamo lavorare di più per migliorare”

“Siamo veramente appassionati di questo sport, del calcio, e sono qua con un obiettivo chiaro, che è dare il massimo di vittorie a questo club storico. Alla fine esce una parola di troppo, siamo una famiglia. Anche con i miei figli, a volte, son sono tanto simpatico, ma questo succede nel campo e alla fine non conta più, si parla in spogliatoio ed è finita, perché dobbiamo creare veramente un gruppo, che stiamo creando perché oggi abbiamo vinto con il giusto spirito che ci vuole. È chiaro che dobbiamo migliorare su altre cose, ma su questo stiamo lavorando. È vero che loro sono arrivati in porta e hanno fatto un gol, perché Theo era scivolato. Non erano ancora arrivati in porta, e noi avevamo due/tre situazioni per far meglio, per fare gol… Succedono questi episodi, succedono queste partite dove l’avversario va una volta e fa gol… dobbiamo essere ancora più forti e lavorare di più per non permettere all’avversario di arrivare lì in questo modo.