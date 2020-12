Milan-Parma, Blomqvist: “Ibrahimovic è un campione assoluto”

Milan-Parma, le dichiarazioni pre-partita di Blomqvist

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Jesper Blomqvist, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Blomqvist.

Sulla gara: “E’ un match che mi evoca tanti ricordi. Quando sono andato via dal Milan e sono andato al Parma fu una grande emozione per me. Anche stasera ci saranno grandi emozioni”.

Sul Milan: “Stanno facendo benissimo, sono primi in classifica meritatamente. Quest’anno, mentre le altre squadre stanno facendo fatica, possono avere una stagione importante”.

Sulla sua doppia esperienza al Milan ed al Parma: “E’ stato bellissimo giocare in queste due squadre. Quando sono andato al Parma non ero molto contento di aver lasciato il Milan e volevo cercare di dimostrare di poter restare in rossonero. Quella partita contro il Milan fu emozionante”.

Su Zlatan Ibrahimovic: "Sta facendo benissimo. A 39 anni è ancora un campione assoluto. Ho giocato insieme a lui in nazionale e lui sta avendo una seconda vita. Ha tantissima personalità e si capisce quanto ami il calcio. L'età non conta, quello che è importante è la passione. Ti fa diventare più forte".