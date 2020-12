Milan-Parma 2-2: Theo Hernández è MVP del match | Serie A News

Milan-Parma 2-2, Theo Hernández votato come migliore in campo

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Theo Hernández, classe 1997, autore di una doppietta nel secondo tempo di Milan-Parma 2-2, votato come miglior giocatore della sfida di ieri sera a ‘San Siro‘.

“Non segnava da più di due mesi e si è ripreso con gli interessi, realizzando una doppietta importante per regalare almeno un pari alla squadra. È Theo Hernández, e non poteva essere diversamente, il migliore in campo di Milan-Parma 2-2. Prima un insolito colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il classico mancino secco e preciso: nella stessa serata, il terzino francese ha sia riaperto che pareggiato (nel recupero) la gara. Non c’è mai stata vera lotta per questo premio, Theo Hernández ha conquistato più dell’80% delle preferenze dei tifosi del Diavolo, sopravanzando Pierre Kalulu, Hakan Çalhanoğlu e Davide Calabria.

A 'San Siro', Theo ha collezionato buoni numeri in diversi voci: a parte i gol (era dai tempi di Alessandro Nesta, contro il Chievo nell'ottobre 2009, che un difensore del Milan non segnava una doppietta), è stato il giocatore milanista che ha registrato più tiri nello specchio (2) e più tiri respinti (2), con anche 68 passaggi e 5 lanci positivi. Una prestazione da incorniciare, davvero impressionante per forza e qualità. Ancora una volta ha fatto risplendere le sue caratteristiche uniche in termini di sostanza e incisività. A 'Milan TV', meritati, sono arrivati i complimenti di mister Stefano Pioli e Franck Kessié. Bravo!".