Milan-Parma 0-1, Hernani sblocca il match di ‘San Siro’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Hernani, centrocampista brasiliano, bravo ad approfittare al 13′ dell’assist di Gervinho per superare Gigio Donnarumma a ‘San Siro‘. Spunto dell’ivoriano sulla sinistra, bruciato in velocità Pierre Kalulu e pallone in mezzo. L’accorrente Hernani, di piatto, porta i ducali avanti a Milano. Ora Milan-Parma 0-1. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ TRA MILAN E PARMA >>>