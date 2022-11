Milan, conquistate otto vittorie su nove partite disputate a ‘San Siro’ | News

Questa sera, alle 20.45, il Milan ospiterà a 'San Siro' lo Spezia. Non sarà una gara semplice per gli uomini di Luca Gotti, i quali dovranno vedersela con i rossoneri in piena fiducia dopo la grande vittoria in Champions League. A rendere ancora più complicata la vita degli spezzini è l'ottimo rapporto che c'è tra il Milan e 'San Siro'. Come riporta il club sul proprio sito ufficiale, il Milan ha un rapporto speciale con 'San Siro', testimoniato dalle otto partite vinte delle ultime nove casalinghe disputate in Serie A, l'unica eccezione è l'1-2 contro il Napoli del 18 settembre.