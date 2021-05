Milan, numeri horror con la Juventus: l’ultima vittoria esterna risale al 2011

Quante delusioni per il Milan in casa della Juventus negli ultimi anni. L'ultima vittoria esterna risale all'anno dello scudetto

Una partita che vale una stagione. Il match tra Juventus e Milan, in programma domenica 9 maggio alle 20:45, dirà molto sulle ambizioni Champions di entrambe le squadre. I rossoneri, dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, hanno rialzato la testa con una bella vittoria contro il Benevento. I bianconeri, dopo il pareggio contro la Fiorentina, hanno vinto a fatica contro l'Udinese. Consultando i numeri che riguardano il passato, è facile notare i precedenti horror del Milan in trasferta contro la Juventus. L'ultima vittoria a Torino risale a più di 10 anni fa, anno dell'ultimo scudetto, quando Gennaro Gattuso decise il match con un sinistro sporco definito da lui stesso una 'ciofeca'. La sfida andò in scena allo stadio Olimpico, prima del trasferimento allo 'Stadium'. Qui soltanto delusioni per il Diavolo, che ha incassato ben 9 sconfitte consecutive. Gigio Donnarumma si racconta attraverso 'Twitch': le dichiarazioni tra passato, presente e futuro