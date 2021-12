Milan-Napoli: Theo Hernández out, tocca a Ballo-Touré? | Serie A News

Fodé Ballo-Touré potrebbe giocare titolare stasera in occasione di Milan-Napoli. Il titolare Theo Hernández infatti è fuori causa per febbre

Daniele Triolo

Theo Hernández, terzino sinistro francese, inizialmente convocato per Milan-Napoli di questa sera, è stato successivamente tolto dall'elenco dei giocatori a disposizione di mister Stefano Pioli. Questo perché si è rialzata la febbre e, pertanto, il Milan ha deciso di non rischiare l'ex Real Madrid.

Chi dovrebbe giocare al posto di Theo? Tutti gli indizi portano a Fodé Ballo-Touré, classe 1997, terzino sinistro senegalese di passaporto francese che, in questa stagione, non ha quasi mai convinto quando è stato chiamato in causa da Pioli. Finora, l'ex Monaco e Lille ha disputato 10 partite con la maglia del Milan, di cui 8 in Serie A e 2 in Champions League.

In campo, però, è rimasto soltanto 440' di gioco in totale. Una sola partita giocata per 90', ovvero Milan-Verona 3-2 dello scorso 16 ottobre 2021. Cinque su dieci (quindi il 50%) le gare giocate da titolare: l'ultima volta era accaduto il 7 novembre, in occasione del derby Milan-Inter 1-1, quando Pioli lo sostituì all'intervallo.

Come si ricorderà, Ballo-Touré nell'occasione aveva regalato a Matteo Darmian il calcio di rigore poi parato da Ciprian Tătărușanu a Lautaro Martínez.