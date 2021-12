Milan-Napoli, Theo Hernández salta il match: il motivo | Serie A News

Theo Hernández, inizialmente inserito nell'elenco dei convocati per Milan-Napoli, è stato tolto dalla lista dei giocatori disponibili

Theo Hernández, terzino sinistro rossonero, salterà Milan-Napoli, big match della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, dopo una nuova valutazione a causa di un peggioramento dello stato febbrile, Theo è stato tolto dalla lista dei convocati. Milan-Napoli delle ore 20:45 a 'San Siro' si giocherà senza di lui: al suo posto, pronto Fodé Ballo-Touré. Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>