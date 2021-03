Milan-Napoli, sanzione per Donnarumma | Serie A News

Milan, arriva la sanzione per Donnarumma

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Napoli, gara vinta 0-1 dai partenopei grazie alla rete nel secondo tempo di Matteo Politano.

A tal proposito c’è da registrare una sensazione per Gianluigi Donnarumma. Il portiere dovrà pagare 10.000 euro per “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. Stangata invece per Ante Rebic.