In vista di Milan-Napoli di domani sera a San Siro , Pietro Mazzara - giornalista di 'Tuttosport' - ha rivelato un retroscena interessante riguardo alla panchina del Milan , attualmente occupata da Paulo Fonseca .

Antonio Conte ha nutrito fino all'ultimo la speranza di diventare l'allenatore del Milan. La stima per la squadra rossonera è sempre stata molto ma molto alta, e avrebbe gradito l'opportunità di guidare questi giocatori. Tuttavia, nonostante le sue ambizioni, il Milan non ha mai realmente preso in considerazione la sua candidatura durante l'estate.