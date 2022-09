Milan-Napoli, Pioli: “Dovevamo segnare più reti. De Ketelaere…”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' al termine di Milan-Napoli , partita valida per la 7^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni:

"Questo stop ci permetterà di lavorare con più attenzione, stasera abbiamo fatto meglio dei nostri avversari. Sappiamo di essere una squadra forte. Sul secondo goal siamo stati poco lucidi: abbiamo triplicato un avversario girato di spalle ma sappiamo che è il rischio di giocare con aggressività. De Ketelaere ha fatto la sua miglior partita da quando è con noi, chiaro che da chi ha così tanto potenziali è lecito aspettarsi anche i goal ma oggi il mio giudizio su di lui è positivo. Il Napoli ha fatto 4 goal al Liverpool e con noi ha tirato in porta solo una volta, vorremmo essere perfetti ma non si può anche se abbiamo concesso veramente poco. Abbiamo perso la partita perché non siamo riusciti a segnare più reti".