Milan-Napoli, Pioli: “Non si può perdere giocando così bene. Un gol è poco”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Se è soddisfatto nonostante la sconfitta: "Non sono soddisfatto, assolutamente. Quando una squadra gioca così bene non si può perdere. Un solo gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. C'è delusione perché non dovevamo perdere, però il calcio è anche questo qua. Impareremo ad essere più concreti. Abbiamo fatto una grande prestazione in lungo e largo. Abbiamo perso perché nelle due aree non abbiamo messo quella qualità che serve. Potevo dire di essere contento, eravamo l'unica squadra nei top 5 squadra imbattuti. Peccato perderla con una prestazione del genere".

Sui gol subiti di testa: "E' chiaro che nel gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l'uomo in possesso palla. Abbiamo costretto Messias ad abbassarsi lasciando Mario Rui libero. Il Napoli ha avuto quell'occasione lì, quindi è difficile imputare qualcosa alla nostra difesa. Credo che per tutte le occasioni avute un gol solamente sia troppo poco. Sono rammaricato, ma dobbiamo lavorare meglio. Abbiamo lasciato pochissimo ad un avversari oche crea tantissimo. Qualche gol di troppo lo stiamo subendo, lavoreremo per essere più precisi. Dovevamo essere un po' più lucidi e non abbiamo aggredito Mario Rui che era troppo libero".

Sulle sostituzioni di Calabria e Kjaer: "Kjaer si perché ero ammonito. Calabria ha avuto un affaticamento al muscolare, non lo avrei tolto perché mi sembrava stesse giocando bene. Kjaer si l'ho tolto per l'ammonizione. Calabria invece è stata una sostituzione dovuta ad un problema muscolare. Dest? E' un ottimo giocatore, Kvara è un grande giocatore. Calabria ha faticato, ma ha fatto un grande primo tempo".

Su De Ketelaere: "Ha fatto la miglior prestazione stagionale. E' in crescita continua, gli va dato tempo. A me è piaciuto tantissimo, l'ho cambiato solo per trovare energia nei minuti finali. Sono sicuro che segnerà qualche gol e sarà più determinante. Se abbiamo giocato un'ottima partita in fase offensiva era perché ben posizionato in campo".