Pardo: “Il Napoli vola in casa del Milan. Cresce il progetto di Conte”

Pierluigi Pardo , una volta finita la telecronaca di Milan-Napoli a DAZN , ha voluto esprimere le sue impressioni sullo 0-2 da parte degli azzurri di Conte . Il commentatore ha sottolineato quanto sia significativa questa vittoria, soprattutto per il modo in cui è stata ottenuta.

“Tre punti pesantissimi per il Napoli”, ha esordito Pardo, enfatizzando le reti decisive di Lukaku e Kvaratskhelia. "Sorriso pieno di Conte che allunga ancora e vede crescere partita dopo partita il suo progetto e il suo Napoli. Ancora una volta senza subire gol il Napoli vola in casa del Milan che aveva i suoi problemi tra infortuni e squalifiche. Resta il segnale fortissimo del Napoli, ottava vittoria in 9 gare".