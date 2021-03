Milan-Napoli, nella gara d’andata primo gol in Serie A per Hauge | News

Milan, primo gol in campionato per Hauge contro il Napoli

Milan e Napoli scenderanno in campo questa sera alle 20.45 per quella che sarà la gara che chiuderà il 27esimo turno di Serie A. Proprio nella gara d’andata giocata allo Stadio San Paolo (oggi rinominato Diego Armando Maradona) l’esterno rossonero Jens Petter Hauge ha segnato il suo primo ed unico gol in campionato con la maglia rossonera, battendo Meret nei minuti finali della gara sancendo il definitivo 1-3 finale in favore della squadra di Pioli. Non solo il match: il Milan è fortemente interessato a Icardi.