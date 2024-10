Serafini: “Continuo a pensare che Leao sia il miglior giocatore del Milan”

Queste le parole di Luca Serafini a Milan TV riguardo alla prestazione di Rafael Leao nella recente sfida tra il Milan e il Napoli . L’analisi di Serafini offre uno spaccato significativo sul momento del talento portoghese, esaminando non solo le sue individualità in campo, ma anche il contesto più ampio che circonda il Milan in questa fase della stagione. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Leao è entrato bene. Mi è apparso piuttosto sereno. Rafa deve capire cosa c'è di suo in questa situazione e cosa può fare per far cambiare le cose. Leao deve zittire questa situazione non con il dito davanti alla bocca dopo un gol, ma con una serie di prestazioni positive. Anche perché, pure se dovesse andare in un'altra squadra, il problema ci sarebbe lo stesso e resterebbe il solito meraviglioso incompiuto".