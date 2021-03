Milan-Napoli, le ultime di formazione: Calhanoglu dal primo minuto | News

Calhanoglu dal primo minuto in Milan-Napoli

Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera. Per la gara di domani sera tra Milan e Napoli, Stefano Pioli potrà avere a disposizione alcuni pezzi importanti. Saranno del match Theo Hernandez e, soprattutto, Hakan Calhanoglu. Il primo, che ha ormai recuperato dal virus intestinale che lo ha costretto a saltare il match di Europa League contro il Manchester United, ritornerà ad arare la fascia sinistra del campo. Il secondo, invece, dopo aver rimediato l’infortunio muscolare nella trasferta di Roma contro i giallorossi, pare che possa scendere in campo addirittura dal primo minuto contro i Partenopei. Ecco le scelte di formazione dell’allenatore rossonero per la partita contro il Napoli.