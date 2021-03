Milan-Napoli, le quote Snai: rossoneri leggermente favoriti | Serie A News

Milan-Napoli, ecco le quote Snai

Questa sera, alle 20:45, andrà in scena Milan-Napoli, gara valida per ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Pioli arriva a questa partita dalla vittoria di Verona e il pareggio contro il Manchester United, mentre quella di Gattuso dalla vittoria contro il Bologna.

A proposito della gara di stasera, andiamo ad analizzare le quote SNAI. Il Milan è leggermente favorito e la quota della sua vittoria è 2,70. Il pareggio vale 3,20, mentre la vittoria del Napoli è leggermente superiore a quella del Milan: 2,75. Interessanti anche le statistiche relative ai gol (gol: 1,50, no gol: 2,40) e agli over (over 2,5: 1,67, under 2,5: 2,05). Insomma i bookmakers si aspettano una partita molto equilibrata. Vedremo chi la spunterà.