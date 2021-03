Inter, Zhang cerca soldi: forse lo aiuta Elliott! Le ultime | Serie A News

L’Inter di Zhang messa male dal punto di vista economico

Come noto, la situazione finanziaria dell’Inter, presieduta da Steven Zhang, non è poi così florida. Anzi. Da quando il Governo Cinese, infatti, ha imposto una stretta agli investimenti di capitali nel calcio, il gruppo ‘Suning‘, proprietario dell’Inter dal giugno 2016, si sta gradualmente disimpegnando dall’immettere denaro nelle casse del club nerazzurro.

L’obiettivo, ora, a breve termine, da parte della proprietà cinese è quello di vendere l’Inter al miglior offerente. Zhang ha anche due alternative. O trovare un partner di minoranza, che investa nel club una cifra consistente di modo da garantire la prosecuzione dell’attuale progetto. Oppure, trovare liquidità mediante un finanziamento.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, però, l’Inter di Zhang sarebbe ad un punto di svolta che avrebbe (quasi) del clamoroso. La proprietà, infatti, starebbe trattando, in questi giorni, un finanziamento di 250 milioni di euro con ‘Fortress‘ per salvare il futuro immediato dell’Inter.

Qual è la curiosità? ‘Fortress‘ è una società americana del gruppo ‘Softbank‘ nel quale, circa un anno fa, è entrato, con una partecipazione di ben 2,5 miliardi di dollari il fondo Elliott Management Corporation. Ironia della sorte, proprietario del Milan, club rivale in Serie A, dal luglio 2018.

Pertanto, qualora l’Inter mettesse una toppa ai suoi problemi finanziari potrebbe essere ‘costretta’ a ringraziare, in qualche modo, i cugini rossoneri. ‘Suning‘ ed Elliott, lo ricordiamo, hanno presentato, insieme, il progetto del nuovo stadio di Milano, sebbene, ad oggi, lo stesso ancora non si sia sbloccato per le soliti questioni burocratiche e politiche. Milan-Napoli, la probabile formazione: trequarti rivoluzionata >>>