Milan-Napoli, la sera giusta per Leao: non segna da due mesi in A

Milan-Napoli, è l’ora di Rafael Leao

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Milan-Napoli, gara che si giocherà questa sera a San Siro. In primo piano Rafael Leao, che, complici gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic, giocherà ancora una volta come prima punta.

Rafael Leao non sta fornendo prestazioni convincenti, ma sia contro il Verona e sia contro il Manchester United si sono visti dei timidi segnali di ripresa. Il portoghese non segna da ormai da 2 mesi in Serie A e Pioli spera che quella contro il Napoli possa essere l’occasione giusta. Le qualità sono tutti gli occhi di tutti, ma serve il salto di qualità il prima possibile.

A parlarne anche Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan: "Ha sempre giocato una via di mezzo tra esterno e punta, con il nostro sistema di gioco le migliori gare le ha fatte partendo da sinistra, ma a volte ci dimentichiamo che è un ragazzo del 1999, può essere un giocatore determinante, ci vuole tempo per poterlo farlo crescere. A volte il tempo in squadre come il Milan è abbastanza limitato".