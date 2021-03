Milan-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: Osimhen avanti | News

Milan-Napoli: le scelte di Gattuso

Non sono ancora arrivate le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, ma pare che Gattuso abbia già le idee chiare su chi far scendere in campo questa sera. Sciolto il solito ballottaggio Ospina-Meret, con il colombiano che andrà a difendere i pali dei Partenopei. Indisponibile Manolas, Maksimovic farà coppia centrale insieme a Koulibaly, con Di Lorenzo che giocherà nel ruolo di terzino destro. Assente anche Bakayoko, al suo posto Demme. In attacco dovrebbe giocare dal primo minuto Victor Osimhen e non Dries Mertens: il belga dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito gli 11 scelti dall’ex allenatore del Milan.

Napoli 4-2-3-1. Ospina; Di Lorenzo – Maksimovic – Koulibaly – Hisaj; Demme – Fabian Ruiz; Politano – Zielinski – Insigne; Osimhen.

