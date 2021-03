Milan-Napoli, Kalulu: “Tanti impegni? È meglio giocare ogni tre giorni”

Milan-Napoli: le dichiarazioni di Kalulu nel pre-partita

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

“E’ una partita importante, per noi, lo sappiamo. Il gruppo è pronto, l’abbiamo preparata bene. La corsa Champions rimane l’obiettivo della squadra e, come ha detto il mister, rimaniamo focalizzati su questo. Dove preferisco giocare? Terzino o centrale è uguale, non ho preferenze”, ha detto Kalulu.

“Quando il mister mi chiama, provo sempre a rispondere presente. I tanti impegni? Quando sei un giocatore preferisci giocare ogni tre giorni, perché rimani in condizione anche mentalmente giocando così spesso”, ha concluso l’ex Olympique Lione. Icardi in rossonero? Costi e condizioni del possibile affare >>>