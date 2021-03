Milan-Napoli, i precedenti tra le due squadre a ‘San Siro’ | News

I precedenti a San Siro tra Milan e Napoli

Milan e Napoli scenderanno sul prato di San Siro questa sera alle ore 20.45 per la gara che chiuderà il 27esimo turno di Serie A TIM. Negli ultimi cinque incontri allo Stadio ‘Meazza’, i padroni di casa non hanno mai vinto contro gli ospiti. Il bilancio, infatti, vede tre pareggi e due sconfitte a sfavore dei rossoneri. L’ultimo match a Milano risale al Novembre 2019, quando le due formazioni pareggiarono 1-1 grazie alle reti di Lozano per i campani e di Bonaventura per il Diavolo. L’ultima vittoria rossonera risale al Novembre 2014, grazie ai gol di Jeremy Menez e, anche in quel caso, di Giacomo Bonaventura. Non solo il campo: il Milan è fortemente interessato a Icardi.