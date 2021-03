Milan-Napoli, Gattuso torna a casa. E’ la prima a San Siro | News

Milan-Napoli, la partita di Gattuso

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Milan-Napoli e sulla partita speciale di Gennaro Gattuso. Il tecnico torna a San Siro per la prima volta da avversario, anche se a porte chiuse. Lo strappo con il Milan è datato maggio 2019. «Diciotto mesi indimenticabili, ma andarmene era la scelta giusta»

"Lasciare la panchina del Milan è stata una decisione sofferta, ma che dovevo prendere. Rinuncio a due anni di contratto, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi" disse Gattuso. 11 milioni lordi non solo per il bene del club, ma anche per quello dei suoi collaboratori, a testimonianza dello spessore morale e umano di Gattuso. Una cosa comunque è certa: quella con il Milan non sarà mai una partita normale per il Ringhio rossonero.