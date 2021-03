Milan-Napoli, Gattuso sorride. Recuperato Lozano | Serie A News

Milan-Napoli, Gattuso recupera Lozano

Ottime notizie per Gennaro Gattuso in vista di Milan-Napoli. Hirving Lozano, capocannoniere della squadra, si è allenato quest’oggi regolarmente in gruppo.

Lozano, dunque, a meno di novità clamorose, sarà convocato per la sfida di San Siro. Difficile però che il messicano parta dal primo minuto, vista la lunga inattività. Probabilmente giocherà titolare Matteo Politano, pronto a battagliare con Theo Hernandez sulla fascia sinistra del Milan.