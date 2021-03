Milan-Napoli, Gabbia dal primo minuto: il difensore non gioca da dicembre | News

Gabbia titolare in Milan-Napoli

Chi non muore si rivede. Lontano dai campi dal 13 Dicembre 2020, dopo aver rimediato un infortunio al ginocchio in Milan-Parma, questa sera Matteo Gabbia giocherà titolare contro il Napoli. Il numero 46 rossonero prenderà il posto di Simon Kjaer. Il danese, infatti, non è al meglio e Pioli vuole riservarlo in vista della gara di giovedì sera contro il Manchester United. Si tratta di un ritorno in campo importante per il ragazzo cresciuto nelle giovanili rossonere, il quale potrà dare un contributo importante da qui fino al termine della stagione. Certo, l’avversario di stasera non è uno dei più facili da contenere e sarà difficile marcare Mertens e compagni dopo un’assenza durata tre mesi. Dunque la coppia centrale per il posticipo di Serie A sarà composta da Gabbia e Tomori, con l’ex Chelsea che prenderà il posto dell’infortunato Romagnoli. Intanto il Milan è fortemente interessato a Icardi.